〈能源盤後〉俄疑發核武專用飛彈 衝突更甚 油價收登近2周高點
鉅亨網編譯許家華 2024-11-22 05:39
周四 (21 日) 國際油價上漲，WTI 原油和 Brent 原油收創近 2 周最高點。烏克蘭聲稱俄羅斯發射了洲際彈道飛彈，交易者正聚焦相關報導。
該飛彈號稱是 2022 年 2 月俄烏衝突開始以來，俄羅斯首次使用旨在運載核武的遠程飛彈，但西方國家官員駁斥俄方使用了該類武器的說法。
能源商品價格
市場驅動力
投資組合經理 Colin Cieszysnki 表示，儘管石油供應沒有受到任何干擾，但市場更加擔憂俄烏衝突對供應的潛在干擾，這種情緒「像今天這樣短暫爆發，但並未持續下去。」
然而，即使周四油價上漲，WTI 原油價格仍接近每桶 70 美元，比起 52 周高點，明顯更接近 52 周低點。「2022 年戰爭爆發時，石油價格上漲至 100 美元至 120 美元區間。對我來說，需求疲軟似乎仍然比供應問題更要緊。」
根據新聞報導，烏克蘭空軍稱俄羅斯可能在襲擊烏克蘭 Dnipro 城市期間發射了一枚洲際彈道飛彈。但西方國家官員隨後對此說法提出異議。然而，倘若烏克蘭說法屬實，根據美聯社報導，這將是雙方爆發戰爭以來，俄羅斯首次在戰爭中使用這種武器。
上周 (11/15 止) 美國天然氣供應量減少 30 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國天然氣供應量增加 50 億立方英呎。
Cieszynski 表示，總體而言，天然氣價格自 9 月初以來一直在攀升，「這在季節性上是正常的」。
天然氣期貨周四創下 2023 年 11 月以來的最高收盤價，本周迄今上漲 18.2%。
Cieszynski 表示，天然氣近期大漲與俄烏緊張局勢加劇相關，「俄羅斯是歐洲天然氣龐大的供應國，歐洲天然氣價格本周也有所上漲，這暗示市場出現對燃料供應中斷的擔憂。」隨著液化天然氣的增長，「天然氣的價格正逐漸全球化，而不僅是區域價格。」
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