正崴估Q4營運優上季 明年AI高速傳輸線出貨、能源事業續強
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-21 20:14
正崴 (2392-TW) 今 (21) 日召開法說，公司表示，第四季營運可望優於上季，全年營收估雙位數成長，製造事業方面，AI PC / 伺服器用高速傳輸線明年出貨，加上能源事業續強，明年整體營運展望樂觀。
正崴表示，零組件產品來看，AI 伺服器高速傳輸線已送樣給客戶，預計明年開始出貨，此外，耳機、手機、筆電、平板等 Type C 連接器、連接線、訊號轉換器，與電源產品，以及低軌衛星連接器與線纜、電動車用連接器、軟板、電池模組、電池備援電力模組及相關模組等都可望成長。
此外，AI 智慧視訊系統產品、電競與遊戲機之搖捍、耳機、掌上型遊戲機等相關產品、智慧筆、頭罩式耳機及個人穿戴裝置等是系統產品的成長動能；能源方面，富崴能源台電離岸風電二期工程，依工程進度認列工程收入，綠電買賣，儲能，與節能減碳工程也會成長。
正崴前三季營收 652.63 億元，年增 7.4%，稅後純益 13.39 億元，年增 23.9%，每股純益 2.89 元；正崴前 10 月營收 775.82 億元，年增 9%；各事業營收占比來看，系統組裝 42%、3C 零組件 30%、能源 16%、通路 12%。
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