廣達旗下雲達攜手輝達 SC24展示AI加速伺服器平台

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-21 18:04

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廣達 (2382-TW) 旗下雲達參與 2024 年運算大會 (SC24)，於展會中展示多項基於輝達 (NVDA-US)Blackwell 平台的加速運算解決方案，為資料中心提供更高的性能、能源效率以及可擴展性，以滿足各種 AI 與高效能運算 (HPC) 的需求。

雲達展示的解決方案搭載包括 NVIDIA Hopper GPU 、NVIDIA NVLink™-C2C 互聯技術，以及 NVIDIA Spectrum-X 以太網平台、NVIDIA BlueField-3 網路，以及提供 NVIDIA NIM 微服務的 NVIDIA AI Enterprise 軟體平台等多項尖端技術。

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雲達指出，在展會中展出的加速運算系統包括基於 NVIDIA MGX 架構的 QuantaGrid 伺服器，更易部署和擴展，支援主流 AI 推理和大型語言模型 (LLM) 工作負載；8-GPU NVIDIA HGX Blackwell 或 NVIDIA HGX Hopper 伺服器則專門為複雜的 AI 和 HPC 打造，如 LLM、推薦系統和聊天機器人等。

另外，也展示 NVIDIA GB200 NVL72 機櫃級解決方案，專為實現兆級參數即時推理與訓練而打造，提供強大性能、卓越能源效率以及超低總擁有成本。