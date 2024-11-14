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正崴郭台強：AI超算中心明年啟動二期投資 爭取晶片建置GB200

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-14 17:42

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正崴董事長郭台強。(鉅亨網記者彭昱文攝)

正崴 (2392-TW) 轉投資友崴超算首座 AI 超算中心「Ubilink」第一期預計明年滿載，正崴董事長郭台強表示，接下來第二、三期將加速推進，且已經在爭取輝達 (NVDIA) Blackwell 晶片，目標導入建置 GB200。

郭台強表示，明年超算中心的投資不會只侷限在土城民權廠 Ubilink 第二期擴充，也有可能在新竹建置新的超算中心，藉此就近服務 IC 設計公司、軟體服務商等客戶，目前正崴在新竹有閒置廠房可做使用。


此外，輝達新一代 AI 伺服器 GB200 即將在明年量產，郭台強表示，目前晶片排隊排很兇，盼能透過合作夥伴、友崴超算另一股東優必達與輝達的關係，爭取拿到 Blackwell 晶片、建置 GB200 的機會，提高超算中心的算力。

郭台強強調「算力即國力」，肯定政府將提升 AI 產業做為政府獎方向，集團也將持續透過大數據進行深度學習，創造更優質的算力模組，並結合 AI 數位自動化生產，提升未來百工百業及供應鏈的效率和毛利率。

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