台中標地環中段商業地創區段新高 達麗出手積極

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-21 18:39

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台中市地政局今 (21) 日辦理區段徵收配餘地及市地重劃抵費地土地標售開標，本次標售一口氣釋出 258 筆標的，範圍涵蓋北屯機廠、太平新光、十三期及十四期等新興開發區，合計總面積逾 5 萬坪，建商達麗建設 (6177-TW) 也出手。

同時，達麗建設今天下午也發出重訊表示，今天在台中市府的土地標案中取得土地，達麗建設公告取得台中市北屯區洲際段 619 地號、623 地號二筆土地係分別於今年 7 月以價購及今日以標購取得。土地總價約為 6.2 億元，土地面積合計約 544 坪，使用分區都是為第五種商業區，法定容積為 180%。這兩筆土地取得後將合併北屯區洲際段 620、621、622 三筆土地共同開發，合併後面積為 1126 坪。

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達麗建設指出，此一基地位於台中十四期重劃區，區域內有洲際棒球場、漢神洲際購物中心及台中巨蛋等重大建設，且基地緊鄰台 74 號快速道路交通便捷，產品設計仍以首購及首換的剛性需求為規劃方向。

而今天的台中市府標售土地的單價王與溢價王，都為十四期重劃區的環中段 74 地號商五土地，單價 125.9 萬元，改寫環中段的地價新高，且得標者出價 2.4 億元，足足比第二高價多出 5000 多萬，使溢價率高達 36% 至於本次標售的總價王，則為北屯機廠碧柳段 220-1 地號的特定商業區土地，以約 11.2 億元標脫。

台灣房屋松竹十一期特許加盟店店東黃鉦凱表示，單總價較高的標的，均為容積率較高的商業區，土地開發效益較突出。其中勇奪單價王、溢價王雙冠的環中段土地，更是臨 30 米崇德路的精華角地，與發展成熟的 11 期崇德路商圈關聯密切，因此單價刷新區段新高。

而總價最高的碧柳段 220-1 地號，是面積逾千坪的方正土地，且對照同區段同地目，已有不少土地的成交單價站上 100 萬單價，因此碧柳段 220-1 地號的 9 字頭仍具增值優勢，因而獲買家青睞加價購地。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次標售的成績雖比 9 月份稍有起色，但連續兩次土地標售的標脫率都低於 3 成，與房市多頭時期動輒 5 成以上的標脫率相比，表現仍顯清淡。