友達智慧移動事業群公司化 成立AMS強化整合能力

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-21 18:36

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面板大廠友達 (2409-TW) 今 (21) 日召開重訊，董事會決議通過將原智慧移動事業群及 BHTC 納入友達新設之 100% 持股子公司友達智慧移動 (AMS) 旗下，強化整合效益。友達智慧移動營運基準日暫訂為 2026 年 1 月 1 日，目前並無股權分散計畫，對股東權益無影響。

友達董事長彭双浪表示，隨著智慧移動事業版圖不斷擴大，新公司的成立可加速擴展業務、滿足全球不同市場應用需求，友達母公司則聚焦前瞻顯示科技核心本業及 Micro LED 技術研發，發揮資源綜效優勢及垂直整合能力，以支持智慧移動及垂直場域事業，促進集團各事業間之資源協作。

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彭双浪進一步指出，將延續智慧移動、垂直場域以及顯示科技三大營運支柱的集團策略，友達智慧移動將持續研發製造、拓展智慧移動解決方案，與全球客戶和合作夥伴保持密切關係。

友達表示，藉由事業群公司化的架構，加速跨國管理與系統整合，並持續推動車用業務擴展與研發創新，發展成為完整的智慧移動解決方案供應商，以穩健步伐搶占市場先機，提高集團及公司整體營運績效及市場競爭力，專注於智慧移動產業的需求，提升友達移動事業單位的運作效率。