vivo V40系列首月在台銷量破萬台 趁勢推V40 Lite 搶攻美拍市場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-27 13:44
全球第四大手機品牌 vivo 的 V40 系列旗艦手機在台屋市場上取得亮眼成績，首月銷量突破一萬台，vivo 乘勝追擊，vivo 推出 V40 系列新成員 V40 Lite，進一步搶攻美拍市場。
V40 系列的成功主要歸功於其搭載的蔡司鏡頭，大幅提升了拍攝水準，延續系列優勢，新推出的 V40 Lite 配備 5000 萬畫素主鏡頭和 3200 萬畫素前置鏡頭，結合 vivo 獨家的 AI 柔光人像技術，提供用戶全天候的優質拍攝體驗。
V40 Lite 的 AI 柔光人像技術能自動調節光線，實現如電影般的人像效果，同時其 AI 消除功能可輕鬆移除照片中不需要的物件；在硬體方面，V40 Lite 搭載 5000mAh 大容量電池，配合 80W 極速閃充，滿足用戶的長時間使用需求。
核心採用高通驍龍 4 Gen 2 處理器，確保流暢操作體驗，120Hz OLED 螢幕則為用戶帶來沉浸式的視覺享受。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- vivo第一！陸手機市場大洗牌小米擠下蘋果排第二 華為市佔成長最多
- 華為折疊機稱霸大陸下周推新機nova 專家：將壓縮vivo、榮耀、OPPO跟三星市佔率
- 看好手機市場下半年回溫 vivo v40新機帶動台灣區全年出貨年增25%
- Vivo 攜手通路商miko米可推廣vivo V40 系列 官網登錄有機會獲台南住宿券
上一篇
下一篇