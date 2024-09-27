vivo V40系列首月在台銷量破萬台 趁勢推V40 Lite 搶攻美拍市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-27 13:44

‌



全球第四大手機品牌 vivo 的 V40 系列旗艦手機在台屋市場上取得亮眼成績，首月銷量突破一萬台，vivo 乘勝追擊，vivo 推出 V40 系列新成員 V40 Lite，進一步搶攻美拍市場。

V40 系列的成功主要歸功於其搭載的蔡司鏡頭，大幅提升了拍攝水準，延續系列優勢，新推出的 V40 Lite 配備 5000 萬畫素主鏡頭和 3200 萬畫素前置鏡頭，結合 vivo 獨家的 AI 柔光人像技術，提供用戶全天候的優質拍攝體驗。

‌



V40 Lite 的 AI 柔光人像技術能自動調節光線，實現如電影般的人像效果，同時其 AI 消除功能可輕鬆移除照片中不需要的物件；在硬體方面，V40 Lite 搭載 5000mAh 大容量電池，配合 80W 極速閃充，滿足用戶的長時間使用需求。