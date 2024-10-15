vivo新旗艦搭載聯發科天璣9400 攜手Arm成立實驗室深耕晶片技術
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-15 13:31
手機品牌 vivo 日前在北京發表 X200 系列旗艦手機，搶先搭載聯發科最新天璣 9400 晶片，並宣布與 Arm 成立聯合實驗室，成為首個與 Arm 深度合作的手機品牌。
vivo X200 系列採用聯發科 (2454-TW) 開發的天璣 9400 晶片，樹立了業界性能與能效的新標竿，提升了日常操作、遊戲娛樂和多工處理的效能，還強化了 AI 和通訊領域的表現。
另外，Vivo 為了深入手機晶片研發，與平台供應商 Arm(ARM-US) 合作，成立聯合實驗室，也成為首個與 Arm 深度合作的手機品牌，積極參與晶片創新與調校，使全新 X200 系列系列在天璣晶片的加持下達成全新突破。X200 系列已在中國發布，預計 11 月下旬在台灣正式發表。
隨著 AI 技術發展，Arm 架構晶片已經受到蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US) 和微軟 (MSFT-US) 的青睞。
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