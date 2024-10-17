vivo開第一槍！安卓旗艦手機集體漲價 iPhone16可望嚐甜頭

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-17 11:42

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受到代工成本、技術升級的影響，安卓 (Android) 旗艦手機集體漲價，站穩高端市場的華為與蘋果，可望搶占一些甜頭。

vivo 周一 (14 日) 發表了安卓陣營下半年的第一款旗艦系列 vivo X200 系列，打響了 10 月各品牌旗艦機混戰的第一槍，其發售價格公佈的那一刻，也意味著下半年安卓手機將集體漲價。

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這次漲價潮的背後，是台積電 N3E 製程成本的上升，採用此製程生產的聯發科天璣 9400 及高通驍龍 8 Gen4 晶片成本大幅增加。加上三星鬧罷工，產能短暫停擺，導致下半年內存和閃存的進一步漲價。

vivo X200 起售版本 (12GB+256GB)4,299 元 (人民幣，下同)，而 vivo X200 Pro 的起價為 5,299 元。價格一公佈，便在網路上掀起了不小的風波。

不少網友表示該價格超出了自己的預期，去年各家的旗艦的起售價都是 3999 元（vivoX100、OPPO find X7,、小米 14），在今年消費降級的大環境下，iPhone16 都不敢加價賣，安卓的新旗艦加價之後，在性價比上的競爭力勢必會弱上許多。

中國數位部落客更披露，後續其它廠家的旗艦起步價可能會加價 500 元，向來有「性價比之王」之稱的紅米也被傳出了 K80 系列價格會大漲的消息。

這次安卓的漲價潮波及的不只旗艦機，隨著記憶體價格的上漲，也會覆蓋相當數量的中階機器與低階機型。

10 月份會是機圈史上最熱鬧的一個月份，包括榮耀 X60 系列、OPPO 的 ColorOS15 系統、驍龍 8 Elite 新一代旗艦晶片、華為 Nova 13、三星 W25、小米 15 系列、榮耀 Magic7 系列… 將陸續面世。

對於安卓旗艦集體漲價這件事，無疑有利於已站穩高端市場的華為和蘋果。

華為與蘋果的在消費者心中高端形象，來自於長久以往的穩定出品與更新，讓消費者對於它們的價格沒有那麼敏感。

另一方面，立足高端的蘋果和華為對於來自供應端的市場波動顯然有著更強的抵禦能力，高利潤可短暫吞噬成本的短期波動，而旗艦晶片的自研能力（不用被高通和聯發科揩一刀）與高銷售量又可以更好地平攤高出來的成本。