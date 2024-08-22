〈vivo新品發表〉看好手機市場下半年回溫 vivo v40新機帶動台灣區全年出貨年增25%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-22 17:52

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智慧型手機品牌 vivo 今 (22) 日發布新一代 V 系列旗艦機型 V40 及 V40 Pro，主打與蔡司合作的前後雙鏡頭設計，並同步推出首款智慧手錶 WATCH 3，vivo 資深產品經理李長威看好，新產品 vivo v40 將帶動台灣區全年出貨成長 25%。

李長威表示，今年手機市場已逐漸復甦，第二季營收年增 6-8%，隨著手機單價提升，也能帶動獲利成長，並預期 V40 系列可帶動公司第三季出貨量年增 30%、2024 出貨年增 25%。

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關於此次新推出的智慧手錶 WATCH 3，李長威表示，這是 vivo 第一款在台灣上市的智慧手錶，目前以推廣熱度為主，希望透過 v40 搭配的銷售策略，帶動市場熱度，在台灣市場迅速獲得市場占比。

展望日漸競爭激烈的手機市場，vivo 總經理陳怡婷表示，vivo 專注研發中高階手機，盡力與其他手機品牌做出區隔，相信能維持公司的行銷策略，陳怡婷也透露，vivo 正在加速研發摺疊手機，並認為大尺寸摺疊手機可能較受市場歡迎。