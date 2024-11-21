〈裕隆集團展望〉中華車自主研發電動貨卡 明年量產

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-21 15:37

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中華車 (2204-TW) 今 (21) 日召開法說會時指出，繼搭載自主開發 ADAS L2 的新世代 Zinger、JSPACE 後，全新自主研發 3.5 噸智慧電動貨卡將於明年量產上市。

中華車日前正式發表全新輕型商用車款 JSPACE，國產化率超過 60%，尤其配備同級唯一 LEVEL2 ADAS 系統，且動力、空間、載重都提升，亮眼的雙色選擇，成功掀起第一線銷售熱潮，自 11 月 8 日預接單開放至今，接單達 1400 張，年底預估收單可達 3500 張。

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而繼新世代 Zinger、JSPACE 後，中華車透露，全新自主研發 3.5 噸智慧電動貨卡也將於明年量產上市，為企業戶進一步提供低碳的物流車解決方案。

此外。中華車積極與協力體系合作深化在地開發生產，加速滿足政策要求的在地化比率，MG HS 1.5T 已達 20%，不過，後續還需進行查核驗證，具體時程視各項準備工作與審核而定。