〈合庫金法說〉房貸餘額年增18% 前3Q外匯收益大增3成全年將破百億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-21 17:45

‌



合庫金控 (5880-TW) 今 (21) 日舉辦第三季法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持。截至今年前三季，合庫銀行外匯操作收益達 92 億元，年增幅約 3 成，並預估今年全年的外匯收益可將突破 100 億元。截至 10 月底，合庫銀的房貸餘額約 7,610 億元，年增率約 18%。海外分行表現互有冷熱，美國、香港熱，中國、柬埔寨則相對冷。

蘇佐政指出，自疫情以來，全球對抗通膨已見成效，另美國經濟穩健成長，新興市場和發展中經濟體的成長前景穩定，國際貨幣基金 (IMF) 預期 113 年及 114 年全球經濟成長率皆為 3.2%，保持穩健，惟仍須留意地緣政治及氣候風險等因素影響。另中經院上修 113 年臺灣經濟成長率至 3.96%，主因 AI 相關商品需求續強，帶動出口擴張，民間投資亦因庫存去化改善等因素，促使投資意願回升，另就業市場穩定及股市財富效果挹注，使民間消費動能延續。

‌



截至今年前三季，合庫銀外匯操作收益達 92 億元，較去年同期成長 26 億元，年增 3 成，並預估今年全年的外匯收益可突破 100 億元。展望 2025 年，由於美國大選剛過，及 Fed 利率政策的不確定性，外匯收益恐不若今年亮麗，後續仍需密切觀察市場變化。

在投資收益方面，截至前三季，合庫金台股持股部位約介於 310 億元至 440 億元之間，股票投資及股利收益合計達 32 億元，其中包括現金股利 28.6 億元與長期投資收入 3.4 億元。

房貸業務方面，合庫銀統計截至 10 月底，房貸餘額約 7,610 億元，年增率約 18%，全年預估增長率可維持穩健，總放款全年增幅則估計達 9.5%。

針對台幣及外幣存放款的利差下滑，合庫銀主管指出，台幣存放款利差因升息後資金成本提升、放款利率反應滯後而縮減 0.027 個百分點；外幣部分則因存款量增幅高於放款量，加上利率結構調整影響，整體利差表現承壓。