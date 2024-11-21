〈裕隆集團展望〉放款給建商？裕融回應了 土建融案占比僅3%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-21 15:18

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裕融 (9941-TW) 今 (21) 日召開法說會，對於近期輿論關注融資租賃業放款給建商，甚至恐成不動產信用管制政策的破口，裕融回應，在進行企金業務放款時，以多元分散及合法合規為最重要的原則，對土建融案件的資產餘額僅占台灣總資產餘額的 3%，平均利率不到 6%。

裕融說明，企金業務主要支持中小企業的經營發展，並充分考量風險管控，注重客戶產業的多元與分散，涵蓋商用車輛、重型機具、醫療設備和零售批發等領域，其中，土建融案件的資產餘額僅占台灣總資產餘額的 3%，平均利率不到 6%。

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裕融強調，辦理的各項融資租賃業務，均以合法合規為首要條件，不僅承作利率符合民法規範，並嚴格遵守央行信用管制和主管機關對不動產授信的相關規定，同時恪守租賃公會的自律規範，會積極關注監管政策動態，依政策變化及時調整。

截至第三季底，裕融總合併資產達 2944 億元，年減 1.5%，合併營收達 314 億元，年增 2.0%。

其中，在消費金融事業方面，裕融自去年以來加強對資產品質的管控，並取得預期成效，呆帳實際損失金額逐季下降。

在企業金融事業方面，裕融在台持續維持成長動能，延滯率和新增呆帳控制良好；而在東南亞，菲律賓通過業務轉型，專注醫療事業發展，資產品質保持良好，獲利穩健。