〈裕隆集團展望〉估n7上市一年達交車1萬台目標 裕隆城年租金收益4.7億元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-20 16:12
裕隆 (2201-TW) 今 (20) 日召開法說會時指出，LUXGEN n7 至 10 月底累計銷售近 6100 台，預估 n7 上市滿一周年時，將可達交車 1 萬台目標，此外，新店裕隆城營運後，業績優於預期，今年營收估達 50 億元，明年上看 55 億元，並貢獻租金收入約 4.7 億元。
裕隆說明，今年前三季獲利較去年同期衰退，主要因裕融 (9941-TW) 營業利益較去年同期減少 16.43 億元所致。
不過，裕隆 n7 交車仍有好表現，累積掛牌近 6100 台，裕隆預期，11 月銷量將隨 n7 LR 長程版交車啟動而成長，預估 n7 上市滿周年時可達交車 1 萬台目標。
另一方面，裕隆集團旗下的新店裕隆城，自去年第三季開幕以來滿周年，近期適逢周年慶期間，人流再成長 20%，累積人流逾千萬人次，裕隆城全館含誠品及影城營收突破 50 億元，較原先設定的 45 億元好。
因此，裕隆預估裕隆城明年全商場營業額目標上看 55 億元，可貢獻租金收入約 4.7 億元。
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