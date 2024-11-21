鎧俠最快明獲東交所IPO批准 市值上看7500億日元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-21 14:23

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路透社引述消息人士報導，在貝恩資本支持下，日本快閃記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 最快將在 22 日東京證券交易所上市批准，根據參考價格 (indicative price) 來看，鎧俠上市後，市值可望增至 7500 億日元(約 48.4 億美元)。

報導指出，這是鎧俠 IPO 的市值首次公諸於世，上市後可能會因為價格的不同而有所改變。

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鎧俠的大股東貝恩資本，在 10 月取消鎧俠的掛牌規劃，理由是收購者只願意出貝恩希望的 1.5 兆日元估值一半左右。

鎧俠是第一個選擇在日本依照新規定運營的企業，這項規則希望企業在獲得上市批准之前，先提出註冊聲明並與投資者溝通。一旦順利上市，鎧俠可以在資本密集的金融市場取得融資管道，但公司財務狀況也會被外界更加嚴厲審視。