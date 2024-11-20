〈台股盤後〉台積電壓盤 開高走低收跌160點痛失5日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-20 14:01
台股金 (20) 日在台積電走勢續弱下，加權指數紅翻黑，再度失守五日線，終場收在 22688.36 點，下跌 160.44 點，持續回測季線支撐，成交量 3768 億元，較昨日略為放大。
權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫超過 1%，終場探至 1025 元，鴻海 (2317-TW) 逆勢小漲 1%，聯發科 (2454-TW) 小跌 1% 內，金控雙雄富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 都跌 1% 左右，壓抑大盤走勢。
盤面焦點再度回到矽光子族群，聯亞 (3081-TW) 盤中一度亮燈漲停，終場大漲 7%，上詮 (3363-TW)、智邦 (2345-TW) 也有 3% 以上漲幅，其他 AI 伺服器概念股包括台光電 (2383-TW)、奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 都在盤上表態。
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