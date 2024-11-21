鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估下修至-5.64元，預估目標價為289.12元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 02:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對百濟神州(BGNE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.44元下修至-5.64元，其中最高估值-3.75元，最低估值-6.88元，預估目標價為289.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.75(-2.77)
|3.18
|11.14
|13.54
|最低值
|-6.88(-6.88)
|-6.44
|-1.3
|3.73
|平均值
|-5.46(-5.35)
|-0.7
|3.76
|8.75
|中位數
|-5.64(-5.44)
|-0.07
|3.21
|8.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|38.35億
|53.33億
|67.63億
|86.68億
|最低值
|32.93億
|42.11億
|49.31億
|58.14億
|平均值
|36.87億
|46.32億
|56.37億
|69.95億
|中位數
|37.15億
|45.92億
|56.44億
|67.92億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-15.80
|-19.13
|-15.23
|-19.43
|-8.45
|營業收入
|4.28億
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
詳細資訊請看美股內頁：
百濟神州(BGNE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估上修至-5.46元，預估目標價為284.59元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估上修至-5.27元，預估目標價為284.59元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估下修至-5.32元，預估目標價為289.12元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估下修至-5.4元，預估目標價為289.12元
下一篇