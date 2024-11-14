鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估下修至-5.4元，預估目標價為289.12元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 22:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對百濟神州(BGNE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.32元下修至-5.4元，其中最高估值-2.77元，最低估值-7.42元，預估目標價為289.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.77(-2.77)
|3.18
|11.14
|13.54
|最低值
|-7.42(-7.42)
|-6.44
|-1.3
|3.73
|平均值
|-5.38(-5.32)
|-0.63
|3.96
|8.75
|中位數
|-5.4(-5.32)
|-0.05
|3.51
|8.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39.13億
|62.09億
|85.46億
|86.68億
|最低值
|32.17億
|40.48億
|49.31億
|58.14億
|平均值
|36.84億
|46.51億
|56.96億
|69.87億
|中位數
|37.16億
|45.91億
|56.44億
|69.38億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-15.80
|-19.13
|-15.23
|-19.43
|-8.45
|營業收入
|4.28億
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
詳細資訊請看美股內頁：
百濟神州(BGNE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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