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鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估下修至-5.32元，預估目標價為289.12元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 16:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對百濟神州(BGNE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.24元下修至-5.32元，其中最高估值-2.77元，最低估值-7.42元，預估目標價為289.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.77(-2.77)3.6511.1413.54
最低值-7.42(-7.42)-6.44-1.33.73
平均值-5.32(-5.16)-0.573.968.75
中位數-5.32(-5.24)-0.053.518.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值39.13億62.09億85.46億86.68億
最低值32.17億40.48億49.31億58.14億
平均值36.84億46.51億56.96億69.87億
中位數37.16億45.91億56.44億69.38億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-15.80-19.13-15.23-19.43-8.45
營業收入4.28億3.09億11.76億14.16億24.59億

詳細資訊請看美股內頁：
百濟神州(BGNE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBGNE

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