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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估上修至5.92元，預估目標價為203.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-21 04:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.83元上修至5.92元，其中最高估值6.57元，最低估值5.23元，預估目標價為203.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.57(6.57)8.929.95
最低值5.23(5.23)5.477.16
平均值5.93(5.87)7.038.44
中位數5.92(5.83)7.088.54

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.66億20.79億23.80億25.71億
最低值17.53億19.71億22.16億25.71億
平均值17.59億20.14億22.86億25.71億
中位數17.60億20.18億22.82億25.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.71-3.03-2.06-7.330.57
營業收入7.61億9.89億12.70億13.88億15.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Wix.com有限公司(WIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWIX

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