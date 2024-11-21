鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估上修至5.92元，預估目標價為203.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Wix.com有限公司(WIX-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.83元上修至5.92元，其中最高估值6.57元，最低估值5.23元，預估目標價為203.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.57(6.57)
|8.92
|9.95
|最低值
|5.23(5.23)
|5.47
|7.16
|平均值
|5.93(5.87)
|7.03
|8.44
|中位數
|5.92(5.83)
|7.08
|8.54
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.66億
|20.79億
|23.80億
|25.71億
|最低值
|17.53億
|19.71億
|22.16億
|25.71億
|平均值
|17.59億
|20.14億
|22.86億
|25.71億
|中位數
|17.60億
|20.18億
|22.82億
|25.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.71
|-3.03
|-2.06
|-7.33
|0.57
|營業收入
|7.61億
|9.89億
|12.70億
|13.88億
|15.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Wix.com有限公司(WIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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