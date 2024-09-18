鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估上修至-5.46元，預估目標價為284.59元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 18:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對百濟神州(BGNE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.64元上修至-5.46元，其中最高估值-2.77元，最低估值-9.6元，預估目標價為284.59元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.77(-2.77)
|3.18
|11.14
|14.12
|最低值
|-9.6(-9.6)
|-6.44
|-1.56
|4.39
|平均值
|-5.47(-5.52)
|-0.88
|3.99
|8.91
|中位數
|-5.46(-5.64)
|0.01
|3.53
|8.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.24億
|62.09億
|85.46億
|85.13億
|最低值
|31.16億
|39.89億
|47.58億
|57.76億
|平均值
|36.15億
|45.82億
|56.35億
|68.95億
|中位數
|36.45億
|45.37億
|54.85億
|67.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-15.80
|-19.13
|-15.23
|-19.43
|-8.45
|營業收入
|4.28億
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
詳細資訊請看美股內頁：
百濟神州(BGNE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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