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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估上修至-5.46元，預估目標價為284.59元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 18:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對百濟神州(BGNE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.64元上修至-5.46元，其中最高估值-2.77元，最低估值-9.6元，預估目標價為284.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.77(-2.77)3.1811.1414.12
最低值-9.6(-9.6)-6.44-1.564.39
平均值-5.47(-5.52)-0.883.998.91
中位數-5.46(-5.64)0.013.538.56

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值40.24億62.09億85.46億85.13億
最低值31.16億39.89億47.58億57.76億
平均值36.15億45.82億56.35億68.95億
中位數36.45億45.37億54.85億67.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-15.80-19.13-15.23-19.43-8.45
營業收入4.28億3.09億11.76億14.16億24.59億

詳細資訊請看美股內頁：
百濟神州(BGNE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBGNE

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