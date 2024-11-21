前線吃緊 後方緊吃！Copilot遭諷「迴紋針小助手2.0」微軟坐困AI愁城

鉅亨網編譯許家華 2024-11-21 13:19

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微軟 2023 年 9 月推出其旗艦 AI 產品 Copilot，然而，一年後該工具的表現未能達到公司預期，並引發了內部和外部的廣泛質疑。根據調查，許多客戶對 Copilot 的效率、價格和安全性表示失望，並開始停止部署。

Gartner 調查顯示，40% 的 IT 經理因「資訊過度共享和安全隱患」推遲了至少三個月的 Copilot 實施計畫。

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內部不挺 外部不愛

根據 Gartner 的調查，在接受調查的 123 位 IT 高管中，僅有 4 位認為 Copilot 為他們的公司帶來了顯著價值。調查還顯示，75% 的受訪者反映員工難以將 Copilot 融入日常工作，而 57% 的受訪者認為該工具未能提供預期的價值。微軟某客戶 C 級主管更是毫不客氣地指出，Copilot 的許多功能都讓他覺得不過是「華而不實的噱頭」。

此外，Copilot 的訂閱成本高達每月 30 美元，是微軟 365 訂閱費用的兩倍，這使得許多客戶對其性價比產生疑慮。安全性問題也成為客戶最大的擔憂，因為 Copilot 能夠訪問公司內部所有訊息，這可能導致敏感訊息泄露。

鉅額投資受質疑

至 2027 年，微軟計劃在 GPU 和數據中心方面投入超過 1000 億美元，然而，隨著 AI 技術的發展，業界對這些巨額投資的可行性產生懷疑。知名技術評論人加里 · 馬庫斯表示，科技行業可能即將迎來「AI 寒冬」，並預測股價將因過度投資而暴跌。

在內部，微軟的 AI 團隊薪酬遠高於其他部門，這引發了高層的擔憂，認為公司應該並行推進多個項目，而不應只專注於 AI。

為騰出 AI 專案資金，微軟大幅裁員，Azure 團隊受到直接影響。作為全球第二大雲端運算平台，Azure 為微軟帶來豐厚收入，且在技術和安全服務中至關重要。另外，根據 9 月薪資表顯示，微軟 AI 團隊的平均薪資比公司其他職缺高出了約 37%。

微軟一位員工抱怨，公司不重視創造實際利益的核心業務，他稱「AI 團隊拿走了所有錢，但 Azure 團隊在支付賬單，並承擔安全重任。」

高盛預計，未來幾年科技公司將在 AI 領域投資超 1 兆美元，微軟是其中的主要支出者。微軟最近一個季度的資本支出創下 200 億美元紀錄，首次超過薪資支出（員工總數已達 228,000 人）。

AI 投資巨大導致該公司當前財務年度部分團隊預算撥付延遲，並首次增加 Copilot 銷售目標，加大了從 AI 投資中獲取回報的壓力。

趁你病 要你命

隨著 Copilot 的表現不佳，競爭對手如 Salesforce (CRM-US) 也開始趁機發力，在 2024 年 9 月推出了名為 Agentforce 的競賽，並嘲諷 Copilot 不過是 Clippy 2.0，令許多客戶失望。(Copilot 是微軟的迴紋針小助手，協助初階用戶熟悉 office 操作)

微軟並不認同這些批評，其 AI at Work 的首席行銷長 Jared Spataro 引用了幾家客戶的成功案例：Lumen 預測，使用 Copilot 後其銷售團隊每年將節省 5000 萬美元；霍尼韋爾則利用 Copilot 提高了工作效率，相當於增加了 187 名全職員工的產出；金融科技巨頭 Finastra 也將創意製作週期從七個月縮短到了七週。

華爾街、創投界反思

儘管微軟以客戶實例反駁，華爾街仍開始對過度炒作的生成式 AI 產生懷疑，今年 6 月，高盛發布了一份報告《生成式 AI：投入過多，回報太少？ 》，懷疑整個產業的 AI 泡沫可能很快就會破裂。