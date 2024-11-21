重罰！美司法部建議法官要求谷歌分拆Chrome 美媒：川普上任後仍可能放寬

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-21 12:46

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根據美國司法部周三 (20 日) 晚間提交的一份的文件，對谷歌提出分拆 Chrome 瀏覽器的提議，並應被禁止在未來五年內重新進入瀏覽器市場。此外，美國司法部要求法官在其他補救措施無法恢復競爭的情況下，要求谷歌分拆 Android 作業系統。

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《美聯社》報導，上述建議的處罰措施凸顯出，在哥倫比亞特區地方法院法官梅塔 8 月裁定谷歌在搜尋引擎市場非法壟斷後，現任總統拜登領導下的監管機構認為谷歌應受嚴厲懲罰，但明年川普就職後接手此案的法官可能就不會太過重罰谷歌。該地方法院關於谷歌處罰的聽證會定於明年 4 月開始。

若梅塔接受司法部的建議，谷歌幾乎肯定會對處罰提出上訴，並使這場已經拖延四年多的法律糾紛再次延長。

此外，除尋求分拆 Chrome 和 Android 作業系統的綁定外，美國司法部還尋求谷歌停止向蘋果 (AAPL-US) 支付數十億美元，以確保成為蘋果設備預設搜尋引擎，以及禁止谷歌收購或投資任何搜索競爭對手、基於查詢的 AI 產品或是廣告技術。

然而，美國司法部仍有可能放寬對分拆谷歌的嘗試，尤其是川普或將如外界所料撤換現任司法部反壟斷部門主管 Jonathan Kanter。

川普最近表達了對拆分 Chrome 恐摧毀谷歌的擔憂，但未詳細說明他可能想到的其他懲罰措施。川普上月說：「在不破壞它的情況下，所能做的就是確保它更加公平。」