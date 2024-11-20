台達電攜手11家供應商 以大帶小強化綠電採購
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-20 20:24
台達電 (2308-TW) 呼應政府政策積極引領產業鏈減碳，子公司台達能源攜手 11 家供應鏈夥伴，整合再生電力交易經驗及自行研發的綠電轉供匹配技術，進一步提供綠電規劃及採購方案，降低供應鏈外購電力等能源使用的間接碳排放。
此次參與低碳化專案的 11 家台達電供應鏈包括新盛力 (4931-TW)、捷拓、大毅 (2478-TW)、杰成企業、興勤 (2428-TW)、越峯 (8121-TW)、永寬化學、和勤 (1582-TW)、璦司柏、凱毅工業和宏知東等業者。
台達能源總經理暨台達電台灣區業務總經理張立業表示，透過台達能源的資源整合，在「以大帶小專案」中扮演領頭羊的角色，共同低碳及智慧化升級轉型計畫，經過近一年的協同合作，預計可達到年底前總減碳量達 2094.5 噸的目標，台達能源持續協助夥伴們以更科學、經濟的方式取得再生電力。
台達能源協助供應鏈夥伴進行設備替換、製程改善以及建置節能低碳作業監控系統，導入包括台達的 DeltaGrid 碳排管理平台及 VTScada 能源管理系統等方案；亦以再生電力交易經驗及自行研發的綠電轉供匹配技術，進一步提供綠電規劃及採購方案，讓供應鏈夥伴降低其範疇二的間接能源碳排放。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇