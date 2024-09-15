中國iPhone16預售賣爆 原因找到了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-15 17:16

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「去年 15 系列二手市場 1 個小時一個價，今年 16 系列估計要 1 分鐘一個價了。」中國的「黃牛」說道。

據《藍鯨新聞》周六（14 日）報導，台灣時間周五晚間 8 點，蘋果 (AAPL-US) iPhone 16 系列手機正式開放預購，當晚中國全網掀起一股搶購熱潮。

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首先是官方渠道，由於訪問人數太多，蘋果官網和 Apple Store 出現短暫當機的情況，無論是網頁端還是 App 端，都卡在了歡迎頁面，「蘋果官網崩了」也一度衝上微博熱搜。

蘋果在 4 款產品中，iPhone 16 Pro Max 成為最熱機型，第一批 9 月 20 號到貨的手機，在蘋果開售 10 分鐘內被瞬間搶光，後續付款用戶需等到 10 月才能拿到貨。

天貓、京東、拼多多、抖音等電商平台的戰況同樣火爆。

預售當晚，天貓蘋果官方旗艦店，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 多個版本沒貨，尤其是沙漠金版本，首批貨源開售即秒罄。當晚，天貓連夜追加補貨，1 小時內多達 15 次。

京東方面，官方公布的數據顯示，iPhone 16 系列預售開放 2 分鐘，京東秒送成交額人民幣破億。

值得注意的是，蘋果這一代新品的風評不佳。

中國網路名人羅永浩稱蘋果「零創新」。360 公司創始人周鴻禕直言「不打算買 iPhone16，因為已經選擇了華為非凡大師 Mate XT」。樂視網創辦人賈躍亭表示，蘋果變得平庸，新品發表會只是看了個寂寞。特斯拉執行長馬斯克諷刺蘋果的 500 億美元研發費，只添了兩個新按鈕和一款新顏色。

既然這一代 iPhone 風評不佳，為何預售仍火爆？

據《藍鯨新聞》報導，一位手機數碼商家表示：「昨晚（13 日）搶購的那批人中，除了固定的果粉外，還有大批『黃牛』。所謂的搶購熱潮背後，很大一部分是『黃牛』在助推，他們在預售當天從蘋果官網、天貓、京東等各個平台瘋狂掃貨，到了 9 月 20 日當天，再以高於市場的價格賣給別人，從中賺取差價。事實上，『黃牛』的這一倒賣模式在每年都會上演，所謂的預售火爆，只是相對其他品牌而言，實際上今年新機的熱度比往年低很多。」

「這兩年蘋果更新迭代不明顯，『黃牛』想趁著這一波預售賺差價，很多個人買家也想這麼操作，這就造成了全民搶購的假象，實際上有換機需求的用戶並不多。」該商家稱。

有「黃牛」稱：「今年也就 Pro 還有點溢價，基礎系列根本無人問津。預計第一批到貨 16Pro Max 溢價在 400 到 500 之間，不同顏色之間價格略有差異。而 16 基礎系列大概率首發即破發。」