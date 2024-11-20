防堵電信詐騙 凱基人壽導入「68889」短碼簡訊
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-20 15:53
科技防詐多管齊下 提供更安心完善服務體驗
防詐再出擊！近年詐騙手法層出不窮，凱基人壽為提供保戶更安全的服務體驗，攜手系統商與電信業者合作推出專屬短碼簡訊服務，杜絕詐騙集團冒名詐騙。即日起保戶只要收到「68889」號碼開頭專屬短碼的簡訊，即是由凱基人壽發出，不用費心猜疑，保戶可輕鬆辨別官方資訊放心點擊，有效保障訊息真實性，防範不肖人士假借凱基人壽之名詐騙，守護保戶財務安全。
凱基人壽現階段針對保戶重要權益導入短碼簡訊，包括：電子化繳費授權、會員 APP 密碼重設、保單權益變更、電子保單領取等服務，保戶可從發送號碼「68889」判斷簡訊來源，確保客戶個人資料與財產安全。短碼簡訊申請和發送皆經過層層把關，透過電信公司的系統，可有效攔阻境內外的詐騙簡訊，具有唯一性和可辨識性，降低被詐騙的風險。
除導入「68889」短碼簡訊服務，凱基人壽積極響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」政策，從簡訊、電信源頭控管積極協助保戶防制詐騙，推出認證商家號碼，保戶可從防詐 APP Whoscall 的來電顯示中，掌握凱基人壽的企業資訊，協助保戶識別潛在詐騙訊息。此外，凱基人壽今年也與刑事警察局合作，為客服人員進行防詐知識宣導，成為唯一獲得內政部警政署表揚的保險業者，凱基人壽也將持續推動線上講座、社群媒體宣導以及實體活動等防詐騙教育宣導，提高客戶的防詐騙意識。
凱基人壽提醒民眾勿點選來路不明的簡訊連結、網址及應用程式，以免落入詐騙陷阱；也請勿將您在本公司網站上的帳號、密碼等個人資訊告知他人，以守護自身的資訊與財產安全。如有任何詐騙疑慮，請洽詢 165 反詐騙專線，或撥打本公司免付費服務專線 0800-098-889。凱基人壽在乎你的在乎，幸福你的人生，將持續打造安全值得信賴的保險服務，提供客戶更加安心完善的服務體驗。
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