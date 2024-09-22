美降息循環列車啟航 5檔非投等債ETF拚轉骨

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-22 12:10

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Fed 啟動降息循環，依照歷史經驗來看，非投等債的報酬及配息可望優於其他固定收益商品，違約率也將持續改善，國內目前共有 5 檔非投資等級債 ETF，其中 2 檔為今年上市的新兵，另 3 檔老將今年以來報酬均落在 10% 左右，若觀察最近一次配息之年化配息率表現，以富邦全球非投等債 (00741B-TW) 8.52% 最為優異。

00741B 自今年 8 月起由季配改為月配，也是富邦投信旗下首次出現月配型的 ETF，同時將基金收益分配來源納入收益平準金，9/18 除息，每單位配息 0.277 元，當次配息率為 0.71%。月配型債券 ETF 逐漸成為市場主流趨勢，今年 5 月上市的 00945B 於 9/19 除息，每單位配息 0.102 元，當次配息率 0.67%，年化配息率亦有 8%，表現居次。

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觀察 5 檔非投資等級債 ETF 績效表現，以近 3 個月來看，以 00741B 報酬率 2.56% 較為突出；近 6 個月及今年以來報酬，則是復華彭博非投等債 (00710B-TW) 勝出，分別為 5.62%、10.89%；若時間拉長至成立以來的報酬來看，國泰 1-5Y 非投等債 (00727B-TW) 以 43.21% 績效居第一。

製表：鉅亨網記者陳于晴

美國聯準會 (Fed) 決議降息 2 碼，聯邦基準利率由 5.25%-5.5% 下調至 4.75%-5.0%。富邦全球非投等債 (00741B-TW) 經理人黎邕墉表示，觀察目前市場已經定價出比聯準會更積極的降息路徑，短期內有美債上行的可能性，但步入降息循環後長期殖利率下行趨勢不變。

然而，在美債殖利率下行帶動下，非投等債殖利率同樣受惠降息利多消息，截至 8 月底以面額加權的非投等債違約率僅 1.73%，較前一個月的 1.77% 更低，顯示發行人基本面強勁。由於降息將使企業基本面改善，利息保障倍數提升，投資人對於債券買盤意願提高，將有助於推高相關非投等債的表現。

黎邕墉表示，儘管短期內美債殖利率存在上行的可能性，惟非投等債因為有較高的票面利率可抵禦回檔的風險，相較於美債殖利率上行幅度可望較少。投資人可伺機佈局以參與未來降息行情，非投等債在聯準會開啟降息循環下可望延續先前的漲勢。