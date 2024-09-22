美降息循環列車啟航 5檔非投等債ETF拚轉骨
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-22 12:10
Fed 啟動降息循環，依照歷史經驗來看，非投等債的報酬及配息可望優於其他固定收益商品，違約率也將持續改善，國內目前共有 5 檔非投資等級債 ETF，其中 2 檔為今年上市的新兵，另 3 檔老將今年以來報酬均落在 10% 左右，若觀察最近一次配息之年化配息率表現，以富邦全球非投等債 (00741B-TW) 8.52% 最為優異。
00741B 自今年 8 月起由季配改為月配，也是富邦投信旗下首次出現月配型的 ETF，同時將基金收益分配來源納入收益平準金，9/18 除息，每單位配息 0.277 元，當次配息率為 0.71%。月配型債券 ETF 逐漸成為市場主流趨勢，今年 5 月上市的 00945B 於 9/19 除息，每單位配息 0.102 元，當次配息率 0.67%，年化配息率亦有 8%，表現居次。
觀察 5 檔非投資等級債 ETF 績效表現，以近 3 個月來看，以 00741B 報酬率 2.56% 較為突出；近 6 個月及今年以來報酬，則是復華彭博非投等債 (00710B-TW) 勝出，分別為 5.62%、10.89%；若時間拉長至成立以來的報酬來看，國泰 1-5Y 非投等債 (00727B-TW) 以 43.21% 績效居第一。
美國聯準會 (Fed) 決議降息 2 碼，聯邦基準利率由 5.25%-5.5% 下調至 4.75%-5.0%。富邦全球非投等債 (00741B-TW) 經理人黎邕墉表示，觀察目前市場已經定價出比聯準會更積極的降息路徑，短期內有美債上行的可能性，但步入降息循環後長期殖利率下行趨勢不變。
然而，在美債殖利率下行帶動下，非投等債殖利率同樣受惠降息利多消息，截至 8 月底以面額加權的非投等債違約率僅 1.73%，較前一個月的 1.77% 更低，顯示發行人基本面強勁。由於降息將使企業基本面改善，利息保障倍數提升，投資人對於債券買盤意願提高，將有助於推高相關非投等債的表現。
黎邕墉表示，儘管短期內美債殖利率存在上行的可能性，惟非投等債因為有較高的票面利率可抵禦回檔的風險，相較於美債殖利率上行幅度可望較少。投資人可伺機佈局以參與未來降息行情，非投等債在聯準會開啟降息循環下可望延續先前的漲勢。
凱基美國非投等債 (00945B-TW) 基金經理人鄭翰紘認為，在降息開始後，公債利率可能因市場持續猜測 Fed 降息路徑而波動，建議債券選擇仍以票息為主要指標，聚焦存續期間短 / 中天期債券、殖利率相對甜的 BB&B 級債券；能提供相對高票息與殖利率水準的美國非投等債，創造更佳總報酬表現的機會也比較高，是值得留意的投資方向。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 債券ETF單周吸近萬人存債 00687B增逾7000人奪人氣王
- 投信基金總規模直逼9兆元 台股ETF、債券ETF買氣旺
- 美銀策略師：降息加劇美股泡沫風險 債券、黃金更具吸引力
- 債券買點賣點? 看兩重點，台股籌碼有問題 開高走低是驗證: 00937B、台積電、采鈺、創意、智原、華碩、技嘉、保瑞、振樺電
下一篇