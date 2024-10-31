債券ETF持債票息比一比！前3名都是非投等債 00953B逾8%最高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-31 16:56

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搶降息投資契機，債券 ETF 近期交易持續火熱，根據 CMONEY 統計資料顯示，近期上市櫃成交量前十名中，債券 ETF 就占了一半。進一步觀察投信發行的 95 檔債券 ETF 持債票息 (成分債息率)，平均有 4.61%，再以單檔排行來看，有 27 檔持債票息在 5% 以上，其中，群益優選非投等債 (00953B-TW)8.24% 最佳，前三名皆為非投等債相關 ETF。

觀察債券 ETF 持債票息前十名，00953B 以 8.24% 奪冠，凱基美國非投等債 (00945B-TW) 亦在 8% 以上居次，第三則是富邦全球非投等債 (00741B-TW)，票息為 7.08%。此外，00959B、00726B、00727B、00950B、00710B 等五檔債券 ETF 票息均在 6% 以上，表現也不俗。

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據了解，00953B 是台灣首檔票面利率鎖定 6% 以上的債券 ETF 新兵，將在 11 月 7 日進行首次配息，預計每股配發 0.07 元，若以 10/30 收盤價來看，預估年化配息率有 8.28%，想參與 00953B 本次領息的投資人，最後買進日為 11 月 6 日。

大華投等美債 15Y+(00959B-TW) 為每月配息，每單位 0.055 元，以 30 日收盤價 9.9 元計算，單次配息率約為 0.56%，年化配息率為 6.69%。不過，00959B 原定 10/31 進行除息，因適逢颱風假，台北股市休市，將順延一日除息，投資人預計可在 11/22 領到收益分配。

群益優選非投等債 ETF 經理人李忠泰指出，目前市場仍預期美國經濟陷入衰退機率不高，而在美國經濟溫和或軟著陸的情況下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以 BB-B 級、鎖定票面利率 6% 以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債 ETF 最值得留意。