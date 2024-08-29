營邦準系統營收占比有望達5成 成功轉型為伺服器準系統品牌商
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-29 11:13
機殼廠營邦 (3693-TW) 伺服器準系統 L6(零件次組裝) 產品長年占營收比重約 4 成，今年在 AI 伺服器帶動之下，準系統業績扶搖直上，營收占比有望達 5 成，營邦也成功轉型為伺服器準系統品牌商，將持續深耕 AI 存儲領域。
為走出伺服器機殼惡性削價競爭的紅海市場，營邦投入高端 AI 伺服器準系統市場，除耕耘二、三線的雲端客戶及私有雲市場，也與輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US) 及 AMD(AMD-US) 合作，在 AI 加速器、DPU 資料處理器、CXL 記憶體等先進技術領域皆有著墨。
營邦提到，今年推出多款先進的應用平台，包括高密度 DPU AI 存儲平台、GPU AI 邊緣應用伺服器及 4U 8 GPU AI 伺服器準系統，都大獲成功。
展望未來，營邦表示，將加大轉型伺服器準系統品牌商的力道，提供高附加價值 AI 存儲方案與一站式服務以滿足客戶需求。至於全球布局，營邦則看好亞洲市場，認為亞洲 GPU AI 伺服器需求高速成長，在中國、韓國、印度市場皆有所斬獲。
生產製造系統部分，楊梅新廠進度超前，今年底將完工投產，將專注生產最新的 AI 存儲伺服器以及高性能存儲伺服器，完工後預計可提供超過現有 2 倍的產能，以滿足客戶需求。
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