〈華南金法說〉華南金、銀Q3獲利創同期新高 證券及產險前三季賺贏去年全年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-20 16:33

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華南金控 (2880-TW) 於今 (20) 日召開法人說明會，公布 2024 年前 3 季營運績效，集團整體營運穩健成長，華南金控與華南銀行獲利持續刷新歷年同期新高紀錄，第 3 季單季獲利雙雙登上歷年單季新高，旗下證券及產險子公司今年前 3 季獲利齊步超越去年全年表現。

華南金控 2024 年前 3 季自結稅後淨利 178.52 億元，年成長 5.7%，每股稅後盈餘 (EPS) 1.30 元，年化稅後股東權益報酬率 (ROE) 11.17%、資產報酬率 (ROA) 0.59%，淨值年增 11.6%。總資產隨業務成長穩健擴增，在今年第 1 季華南金與子公司華南銀行已同步突破 4 兆元關卡。

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子公司華南銀行 2024 年前 3 季在金融商品投資淨收益及手續費淨收益成長挹注下，自結稅後淨利 162.56 億元，年成長 4.0%，EPS 1.56 元，年化 ROE 9.28%、ROA 0.55%，占集團獲利貢獻 84%。業務動能持續推進，並維持同業間良好地位與排名，包括：國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名第 1 名、都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第 2 名、基金保管規模以 1.26 兆元名列銀行同業第 2 名。

子公司華南永昌證券 2024 年前 3 季受惠資本市場交易熱絡，經紀及承銷業務收入均較去年同期成長，自結稅後淨利 16.65 億元已超越去年全年獲利，年增 41.8%，EPS 2.54 元。經紀業務市占率 2.71%，融資餘額市占率 5.09%，分別排名公股第 1、2 名。自行研發的人氣 APP「華南 e 指沖」2.0 版首波強打業界首創「ETF 雙向查詢」功能。此 APP 榮獲今年第 21 屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類 - 獨家新世代投資 APP」，並以「反向出清」功能獲得「最佳產品類」獎項。

子公司華南產險因本業及資金運用收益增加，2024 年前 3 季自結稅後淨利 11.81 億元亦超越去年全年獲利，年增 78.7%，EPS 5.90 元；簽單保費總收入 111.49 億元，刷新歷年同期新高紀錄，市占率 5.42%，同業排名第 6 名，並成立「商品創新研發小組」，加速各險種新商品開發、強化保險商品差異化、提升整體競爭力。