〈華南金法說〉前10月EPS 1.42元 總座：明年派發股利會比今年好

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-20 18:33

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華南金（2880-TW）今 (20) 日舉行法說會，總經理李耀卿表示，今年獲利表現優於往年，前 10 月每股盈餘（EPS）已達 1.42 元，較去年同期大幅成長，預計明年發放股利會比今年好，由於近三年都成長，加上去年成長幅度很高，使得基期較高，今年會努力達標。

華南金 10 月合併稅前淨利為 21.64 億元、合併稅後純益為 17.49 億元；累計合併稅前淨利 245.54 億元、合併稅後純益為 196.01 億元，年增 6.94%，每股稅後純益為 1.42 元。

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關於小股東最關心的股利政策，李耀卿表示，累計今年 1 到 10 月 EPS 1.42 元比往年提升，可望今年股利好過去年，綜合考量集團的永續經營及股利分配，配發將以現金為主，股票為輔 ，要看屆時向董事會提報通過結果。

投資人關切 SWAP 第三季的收益，及成長增幅。華南金表示，根據統計，前三季毛收益達新台幣 27 億元，去年整年毛收益為 100 億元，因為 Fed 自九月開始降息，所以 SWAP 的利差空間較小，估計會導致這方面的全年毛利會略減。針對川普 2.0 效應，因目前市場殖利率偏高，所以會先觀望。

李耀卿補充，觀察整個國際市場，服務業景氣還是保持擴張 ，預期景氣有望持穩，全球 GDP 和去年持平，他樂觀看待今年全球經濟可望穩定成長。