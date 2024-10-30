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〈光寶科法說〉擴大AI布局 瞄準三大賽道 33KW電源明年Q1出貨放量

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-30 17:11

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擴大AI布局 瞄準三大賽道 33KW電源明年Q1出貨放量。圖為光寶科總經理邱森彬。(鉅亨網記者吳承諦攝)

電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日召開法說會，總經理邱森彬表示，將持續聚焦 AI 伺服器、綠色能源以及高效能基礎建設三大領域，預計 2025 年 AI 相關營收可望達到公司整體營收 10%，其中 33KW 電源機櫃出貨將於明年第一季開始放量。

邱森彬表示，光寶科在今年 OCP 展會首度展示由輝達 (NVDA-US) 驅動之 AI 雲端伺服器整合機櫃解決方案，目前 33KW 電源機櫃已於第四季陸續出貨；在散熱系統方面，水對氣散熱系統將於第四季進行樣機出貨，水對水散熱系統 (CDU) 則已完成 6,000 瓦系統測試並取得客戶驗證。


在產能布局方面，邱森彬說明，光寶科積極進行全球供應鏈布局，除了台灣外，越南廠已進入量產階段，今年預計可達 120 億元營收，由於越南廠技術較不成熟，低於原先 170 億元目標，但明年將力拚達標；北美德州廠亦已通過客戶驗證並順利量產，主要服務當地資料中心客戶。

針對家用儲能市場，光寶科已於今年 9 月正式進軍北美市場，推出整合 AI 能源管理平台的家用能源管理方案，邱森彬指出，光寶科的競爭優勢在於自行開發的 AI 能源管理平台，以及較輕薄的產品設計，有助於安裝便利性，目前產品毛利率維持在 18-20%，隨著製程成熟有望提升至 25%。

展望未來，光寶科表示核心事業將持續成長，主要動能來自雲端運算電源、光電半導體及 IT 應用高階電源出貨增加。雖然消費性電子產品受到市場影響較大，但低軌衛星等其他產品線可望帶動成長，有信心挑戰第四季營收季增及年增雙成長。

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光寶科AI散熱電源

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