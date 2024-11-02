光寶科：預期明年營運優於今年 AI伺服器電源需求持續攀升
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-02 15:40
電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (2) 日聯合跨界串聯 8 大企業夥伴舉辦 1111「循寶夠物節」，總經理邱森彬被問到關於明年景氣看法，指出消費性與網通產品庫存已降至低點，加上電競遊戲市場推升換機需求，以及 AI 伺服器對電源瓦數需求持續攀升，預期整體光寶科營運將優於今年。
邱森彬表示，AI 伺服器電源需求快速成長，功率規格已從今年 1,500 瓦大幅提升，部分客戶明年要求達到 10 kw 甚至 12 kw；電源供應器（Power Shelf）規格則從今年 33kw，明年將推升至 43 Kw 及 72 Kw，後年更可望達到 10Kw，顯示客戶持續看好 AI 市場前景。
在其他領域方面，邱森彬提到，AIoT 應用無論在安防或智慧融合領域仍具成長動能，網通產品明年也可望帶動新一波需求。而一般用途（General Purpose）伺服器今年已逐步回溫，預期明年將有更大成長空間。
針對美國大選可能帶來的不確定性，邱森彬認為，不論誰當選，國家政策大方向不會有太大改變。不過，在區域化趨勢不變的情況下，未來生產基地的選擇可能會受到影響，包括越南、墨西哥等地是否仍是合適的生產基地，都需要視政策走向調整。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 光寶科8月營收年月雙減 光電半導體出貨上升
- 光寶科9月營收年月雙減 網通及AI伺服器電源業務出貨仍強勁
- Q3毛利、淨利雙季增 續投入研發帶動雲端與光電成長
- 擴大AI布局 瞄準三大賽道 33KW電源明年Q1出貨放量
下一篇