光寶科：預期明年營運優於今年 AI伺服器電源需求持續攀升

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-02 15:40

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電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (2) 日聯合跨界串聯 8 大企業夥伴舉辦 1111「循寶夠物節」，總經理邱森彬被問到關於明年景氣看法，指出消費性與網通產品庫存已降至低點，加上電競遊戲市場推升換機需求，以及 AI 伺服器對電源瓦數需求持續攀升，預期整體光寶科營運將優於今年。

邱森彬表示，AI 伺服器電源需求快速成長，功率規格已從今年 1,500 瓦大幅提升，部分客戶明年要求達到 10 kw 甚至 12 kw；電源供應器（Power Shelf）規格則從今年 33kw，明年將推升至 43 Kw 及 72 Kw，後年更可望達到 10Kw，顯示客戶持續看好 AI 市場前景。

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在其他領域方面，邱森彬提到，AIoT 應用無論在安防或智慧融合領域仍具成長動能，網通產品明年也可望帶動新一波需求。而一般用途（General Purpose）伺服器今年已逐步回溫，預期明年將有更大成長空間。