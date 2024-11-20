益登明年展望中性看待 AI仍是產業主軸

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-20 18:00

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IC 通路商益登 (3048) 今 (20) 日舉行法說會，董事長曾禹旖表示，明年會延續今年情勢，AI 領域仍是產業發展重點，預期 AI 將帶動相關供應商成長，但除 AI 外，其他領域仍需審慎觀察，明年整體展望中性看，期待新應用能帶動公司成長。

益登第三季營收 306 億元，季增 24%，年增 8.9%，不過，因認列與和碩 (4938-TW) 訴訟的相關費用，導致虧損較前季擴大，每股稅後淨損達 2.46 元。

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展望明年，曾禹旖認為，AI 領域仍是發展重點，主要由 AI 伺服器驅動，非 AI 領域仍需審慎觀察，也持續觀察網通市場何時重啟動能，同時關注地緣政治衝突與高利率環境帶來的影響，目前對明年整體展望維持持平，期待新的應用能夠帶動發展。