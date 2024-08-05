凱基人壽勇奪「2024保險信望愛獎」11項榮耀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-05 18:26

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彰顯保險專業 業務通路轉型再獲肯定 卓越表現成就非凡

凱基人壽通路力大爆發！凱基人壽長期專注保險本質，積極擁抱創新和人才，持續提供永續的金融解決方案，從保險專業、組織經營、商品研發等不斷突破，在「2024 保險信望愛獎」中獲得 6 項大獎、5 項優選共 11 項榮耀，由蘇錦隆執行副總經理代表出席領獎。

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凱基人壽本屆囊括「最佳商品創意獎」、「最有人氣商品獎」以及「最佳通訊處獎 - 昊昱通訊處」、「最佳專業顧問獎 - 孫國城」、「最佳社會貢獻獎 - 陳怡伶」、「最佳保險成就獎 - 李郁馨」等 6 項大獎，並榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳通路策略獎」以及「最佳專業顧問獎 - 曾素琴」、「最佳社會貢獻獎 - 汪東森」、「最佳保險成就獎 - 楊玲芳」共 5 項優選。蘇錦隆執行副總經理表示，此次獲獎不僅是一份肯定，更乘載大眾對我們的期待，凱基人壽未來也將持續努力，打造全方位保險服務，持續獲得各界認同。

近年來凱基人壽積極推動業務通路轉型，投入各項數位工具開發，應用於人才培訓及銷售，數位賦能讓業務員更多紮實的培訓系統及完整學習課程，如打造業務員平台 i-Agent 的客戶關係管理系統，業務員不僅能全面地了解客戶的需求和偏好，更提供個人化的保險建議和解決方案可模擬真實情境與客戶需求；同時，凱基人壽吉祥物「凱基阿福」也扮演業務員的貼身教練，提供業務人員四大功能的支援，包括解答業務員各種問題、查詢售服與商品相關資料、主動提醒業務員的待辦事項與公司推播通知，以及協助業務同仁精進客戶經營，憑藉著先進的大數據與智能模型，阿福能夠精準地即時解決業務同仁的問題，進一步提升對客戶的服務品質。

隨著心血管、癌症、失智等疾病逐漸年輕化，凱基人壽關注並掌握社會趨勢脈動，從民眾需求出發，除呼籲及早建立運動習慣外，推出健走外溢長照保單「溢享增心長期照顧終身保險」；該保單也憑藉著五項特色：1、長期照顧及完全失能一次保險金；2、長期照顧及完全失能分期保險金；3、分期保險金合計最高給付 18 次 (年)、另有分期保險金係數階梯式增加給付，最高可達 1.2 倍；4、豁免保險費機制；5、健走降費的外溢機制等，在眾多商品中脫穎而出，奪得「最佳商品創意獎」肯定，並獲票選榮登「最有人氣商品獎」第三名殊榮，顯見市場上對長照議題日益重視，相關商品也引起大眾的興趣。