凱基人壽新推「醫卡守護」重大傷病險 三大保障一次看

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-04 15:08

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近期韓國實境秀《黑白大廚》收視夯，帶動國內一波美食風潮，除了精緻料理外，秋冬吃鍋、進補等高膽固醇飲食的季節來臨，若加上生活忙碌、長期使用 3C、缺乏運動等不良生活習慣，恐導致重大傷病發生機率提高，不僅需要長期、定期或終身治療，經濟負擔恐也成為沉重的壓力。凱基人壽新推出的「醫卡守護重大傷病定期健康保險」商品，希望透過三大保障特色，幫助上班族分散風險。

依行政院衛福部 2024 年 9 月最新統計資料，國人全民健康保險重大傷病證明實際有效領證人數已逾 105 萬人，等於每 23 人就持有 1 張，這當中「需積極或長期治療之癌症」約 48 萬張居冠，接著依序為「慢性精神疾病」、「需終身治療之全身性自體免疫症候群」、「慢性腎衰竭 (尿毒症)，必須接受定期透析治療者」，這四項的占比就超過 85%，這還不含「急性腦血管疾病」每年有超過 5 萬人住院治療的數字，足見重大傷病的影響不容忽視。

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凱壽「醫卡守護」主要有三大特色，一、重大傷病免煩惱：保障全民健保 22 大項重大傷病，可細分 300 多項以上疾病；二、整筆給付好運用：罹患保單條款所約定之重大傷病，並取得重大傷病之證明文件，申請後一次性給付重大傷病保險金；三、豁免保費更安心：繳費期間發生第 1~6 級失能程度之一者，豁免本保險續期保費，保障持續不中斷。

舉例來說，30 歲的男性阿凱，看到親友因重大傷病長期治療，深感其對生活和經濟的衝擊，於是決定替自己規劃「凱基人壽醫卡守護重大傷病定期健康保險」，保險金額新台幣 20 萬元、繳費期間 20 年，轉帳方式年繳保險費 30274 元。