〈房產〉新案帶動飆漲風外溢南台中 太平區房價4年大漲逾50%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-20 10:37

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南台中的四大行政區，在各大重劃區加持之下，房價飆漲走勢驚人，房仲業者彙整實價登錄資料，除較偏山區之霧峰區之外，包含大里、太平以及烏日區房價，近年來約有 3-5 成漲幅。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中市區外圍四大行政區過去為台中市蛋白區域，惟近年來在高鐵站設立，以及南台中新興重劃區相繼設立，帶動區域房市前景，讓這些區域房價漲勢驚人。

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根據實價資料，屯區四大行政區中，以太平區今年截至 10 月為止，平均成交行情達每坪 30.2 萬元最高，且對比 2020 年房價，該區漲勢達 52.5%，漲幅也是冠居四大行政區之首。賴志昶分析，太平區位置鄰近東區、北屯區，不僅能汲取到台中市舊市區機能，區段又有新光特區等房市熱區吸引建商進駐，同時在北屯區區域房價外溢之下，致使太平區中古房價站穩 3 字頭。

另觀察實價，烏日區今年平均成交行情達每坪 30.1 萬元，位居南台中四大行政區亞軍，且房價與 2020 年相比漲勢也達 29.7%，住商不動產中區執行協理賴萬指出，烏日區主要房價漲勢集中於高鐵特區，該區域在高鐵與台鐵雙鐵機能加持之下，近期又有不少品牌建商進駐，並有不少賣場即將在此興建，讓區域基本行情已站穩 4 字頭；惟烏日舊市區較少新案進駐，商圈房價相對親民，致使整體行政區走勢較為受限。