〈房產〉竹科買盤外溢效應顯 這一區平均房價年漲3成領跑新竹縣市

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-20 10:02

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近年來新竹縣市不少蛋白區、蛋殼區的房市表現也相當亮眼，市場熱度也高。房仲業者彙整實價登錄，統計近一年新竹縣市各行政區成屋的平均房價，結果顯示新豐鄉的漲幅最為顯著，短短一年時間就從 2023 年的每坪 20.9 萬元上漲到今年的每坪 27.6 萬元，漲幅高達 32.1%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，隨著新竹縣市精華區的開發日益飽和，區域房價屢創新高，許多建商和購屋民眾紛紛把目光轉移到相對外圍的區塊，進而帶動區域房市交易量能持續升溫。

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對於新竹偏鄉的房價漲幅更勝蛋黃區，莊思敏指出，隨著竹科周遭可供大面積開發的素地資源日益稀缺，土地取得成本持續上升，許多建商不得不到相對外圍的區域購地推案，以此降低開發成本。

其次，目前關埔重劃區、竹北高鐵特區等精華地段的預售案開價普遍都在 6-7 字頭上下，個別建案甚至上看 9 字頭，儘管竹科新貴收入可觀，但面對如此高昂的房價，購房壓力依然相當沉重，因此很多首購族和年輕工程師都會選擇到蛋白區置產，用通勤時間換取能夠負擔的房價。此外，由於這些蛋白區、蛋殼區起步較晚，房價基期相對較低，房價只要稍微上漲，就會呈現出明顯的變動幅度。

中信房屋新竹關埔加盟店店長蘇世杰指出，在竹科買盤外溢下，新竹的外圍區域，如：新豐、湖口等地，房市熱度也在不斷升溫，以往這些地區的開發以透天厝為主，不過最近幾年大樓、華廈憑藉總價低、社區管理完善等優勢，逐漸成為市場上的新寵。以新豐為例，目前新豐新建大樓、華廈的成交單價已經站穩 3 字頭，屋齡 20 年以內中古屋的房價也能達到 2 字頭的行情。

以區內指名度最高的明新重劃區來說，目前該區域內 2-3 房、含車位的大樓華廈成交總價大概會落在 1,000-1,500 萬左右，房價與前幾年相比確實漲勢驚人，但與新竹其他精華區相比，新豐的房價依然具有相當的競爭力和吸引力。