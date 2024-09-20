〈國泰金經濟調查〉9月買賣房意願降溫 台股樂觀指數反彈

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-20 09:37

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國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 2024 年 9 月國民經濟信心調查，結果顯示，民眾景氣展望樂觀指數續降，大額消費意願同步減少，買賣房意願皆出現降溫；此外，在美國降息預期升溫帶動下，國際股市震盪走揚，民眾對於台股的樂觀指數亦反彈，但風險偏好微降。

國發會最新公布的 7 月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標仍持續上揚。然而，可能受到美衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動等因素影響，國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數持續走低至 - 6.7 (8 月：3)，展望樂觀指數同步降至 - 6 (8 月：-3.2)，其中民眾對未來景氣的樂觀預期降至 2023 年 12 月以來低點。

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大額消費意願指數微降至 10.5 (8 月：11.3)，耐久財消費意願指數則小幅上升至 - 8.0 (8 月: -8.3)。近期央行邀請國銀開會，要求銀行自主管理不動產貸款總量後，可能引發民眾擔憂申貸難度提高，令買賣房意願皆出現降溫，買房意願下滑至 - 55.1 (8 月：-44.8)，賣房意願指數亦走低至 4.8 (8 月：11.2)。

主計總處 8 月預估台灣 2024 年經濟成長率 3.9%，通貨膨脹率 2.17%。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至 3.03% (前月 3.09%) ，仍有 56% (前月 59%) 的民眾認為 2024 年經濟成長率會在 3% 以上。

而民眾對於 2024 年平均通膨預期值落在 2.56% (前月 2.57%)，有 87% (前月 88%) 的民眾認為 2024 年通貨膨脹率會高於 2%。

整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長較保守，對於通膨預期也相對較高。

至於民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，可以發現，民眾仍以民生消費品價格及經濟景氣來判斷未來一年的物價漲跌走勢，且較前次調查增加，而公共費率影響程度則已明顯下降。