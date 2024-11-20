曾打破世界紀錄！深圳法院裁定柔宇科技破產 專家：凸顯科創企業兩大常遭遇問題

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-20 10:17

‌



中國廣東深圳市中級人民法院周二 (19 日) 宣告，依據管理人對柔宇顯示現有資產及負債的調查結果，可以認定柔宇顯示不能清償到期債務，且資產不足以清償全部債務，依據《企業破產法》相關規定於周一 (18 日) 裁定柔宇破產，昔日的明星獨角獸企業，最終黯然走向破產。

成立於 2012 年的新創企業柔宇科技，曾以其顛覆性的柔性電子技術風靡一時，在全球設有多個辦公室，包括深圳、北京、香港、美國矽谷、歐洲荷蘭和日本東京，展示強大的國際布局和影響力。

‌



柔宇科技透過自主研發成功推出全柔性顯示幕和全柔性感測器，以及包括摺疊手機在內的全系列新一代人機互動產品。這些成就不僅為公司贏得了業界的廣泛認可，也吸引了眾多知名投資機構的青睞。

在資本的助力下，柔宇科技的發展勢頭強勁。從 2017 年 8 月到 2019 年 11 月獲得 7 輪融資，估值一度高達 60 億美元，躋身《2020 中國新經濟獨角獸 200 強榜單》前 12 名，並榮登《中國企業家》2020 年度「中國科創企業百強榜」榜首。

2020 年，柔宇科技完成上市輔導工作後衝刺科創板，招股書中披露發行後估值將達 577 億人民幣，

但好景不長，2021 年 2 月，柔宇科技主動撤回了上市申請，隨後就是資金鏈問題爆發、裁員、討薪不斷，最終破產清算。

柔宇科技的破產清算，無疑給業界帶來巨大的震撼，曾備受資本追捧的明星企業陷入如此困境，可從公司招股書和媒體報導中可窺知一二。

首先，柔宇科技在技術研發和市場推廣上投入巨大，但營收卻遠未能跟上。2017 年至 2020 年上半年，營收 5 億人民幣但凈虧損額逾 30 億元。另外，柔宇科技在上市問題上遭遇重重困難。雖曾兩次嘗試上市，但均因各種原因未能成功，不僅讓公司錯失通過資本市場融資的機會，也加劇投資人擔憂和不安。

對於上市和估值問題，柔宇科技表示，公司從天使輪融資發展到 pre-IPO 輪，一路都是高度市場化的結果，每輪融資都得到市場上多家知名創投或私募股權的認可和支持，柔宇的專業團隊透過詳細盡調完成法定投資流程，無論估值還是其他商業條件，都不可能是一方簡單一味追求的結果。

此外，柔宇科技在股東結構和管理層決策上也存在一些問題，導致公司無法有效應對市場的變化和挑戰。

柔宇科技的破產清算，不僅是對公司自身的打擊，也是對整個科技新創行業的警示。柔宇科技的興衰歷程，不僅是一家企業的故事，更是一次警醒，在科技創新的道路上，技術突破、市場需求、資本支援、管理決策等諸多因素相互交織，缺一不可。