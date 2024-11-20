預約人數破200萬！華為Mate 70系列猛攻AI

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-20 08:00

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中國華為官方周二（19 日）發布 Mate 70 系列 AI 相關三則影片，展示 AI 手勢等技術。前一天華為正式開啟 Mate 70 系列預訂通道，並預定 11 月 26 日正式發布。

據《第一財經》周二報導，Mate70 系列三款產品 Mate70、Mate70 Pro 和 Mate70 Pro + 在華為商城的預約人數，已超過 200 萬。

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作為今年旗艦手機的收官之戰，Mate70 系列是華為站穩高階手機市場的核心產品，也是 Mate 系列高階手機回歸一年後接受市場檢驗的關鍵之作。

據供應鏈消息，華為 Mate60 系列全版本銷量在上市 10 個多月後累計銷量超過 1,000 萬台，平均每月銷量百萬台左右，其中 Mate 60 Pro 的銷量，超過其它三款 Mate 60 系列機型的總和。

從銷量趨勢來看，機構此次也給予了 Mate70 系列較高的銷量預測。國元證券預計，今年 Mate70 系列的出貨量為 320 萬部到 350 萬部。

從市場佔有率來看，IDC 發布的手機季度報告顯示，2024 年第三季，中國智慧手機市場的出貨量約 6,878 萬台，年增 3.2%，連續四個季度保持增長。該季華為以 15.3% 的市佔率佔據第三名。

目前智慧手機市場的競爭仍較為激烈。從第四季開始，安卓陣營在 AI 賽道上的廝殺白熱化，更多廠商開始牽手大模型公司，在國內外推動 AI 戰略落地，甚至不惜投入重金，將 AI 部署至作業系統層，重構手機底層軟硬體系統。