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外資轉買106億元掃貨金融股及貨櫃三雄 反手調節電子代工族群

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-19 18:21

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外資轉買106億元掃貨金融股及貨櫃三雄 反手調節電子代工族群。(鉅亨網資料照)

台股今 (19) 日漲逾 300 點，三大法人均站買方、合計買超 177 億元，外資轉買 106 億元，台指期也同步回補空單；個股方面，外資掃貨金融股，並買超貨櫃三雄共 6.3 萬張，賣超較多則是電子代工廠鴻海、緯創、廣達等。

三大法人今日買賣超來看，外資今日買超 106.52 億元、投信買超 53.77 億元，自營商買超 17.28 億元，三大法人合計買超 177.58 億元。台指期方面，外資回補空單 3119 口，淨空單降至 4.13 萬口。


外資今日大舉敲進金融股，包括第一金 (2892-TW)4.37 萬張、玉山金 (2884-TW)3.9 萬張、新光金 (2888-TW)3.21 萬張、元大金 (2888-TW)2.18 萬張、台新金 (2887-TW)1.85 萬張、中信金 (2891-TW)1.81 萬張、國泰金 (2882-TW)9874 張等。

貨櫃海運三雄也獲外資加碼，陽明 (2609-TW)3.44 萬張、長榮 (2603-TW)1.85 萬張、萬海 (2615-TW)6084 張，另有長榮航 (2618-TW)1.29 萬張；外資買超較多的個股還有大成鋼 (2027-TW) 1.53 萬張、日月光投控 (3711-TW)9807 張等。

外資賣超則多為電子股，組裝代工廠鴻海 (2317-TW)1.67 萬張、緯創 (3231-TW) 及廣達 (2382-TW) 各 1.45 萬張、英業達 (2356-TW)5662 張，其他還有群創 (3481-TW)1.42 萬張、聯強 (2347-TW)6670 張、錸德 (2349-TW)5164 張等。

外資也賣超調元大滬深 300 正 2 2.41 萬張、遠東新 (1402-TW)1.78 萬張、寶成 (9904-TW)1.49 萬張，金融股則有凱基金 (2883-TW)9450 張、臺企銀 (2834-TW)6513 張、上海商銀 (5876-TW) 5162 張等較多。

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金融海運陽明長榮萬海電子代工鴻海緯創廣達英業達

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大成鋼33.45-2.90%
鴻海203.50.49%
第一金27.951.08%
緯創1140.44%
廣達290-0.17%
英業達49.20.61%
群創15.25-0.97%
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