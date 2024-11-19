外資轉買106億元掃貨金融股及貨櫃三雄 反手調節電子代工族群

台股今 (19) 日漲逾 300 點，三大法人均站買方、合計買超 177 億元，外資轉買 106 億元，台指期也同步回補空單；個股方面，外資掃貨金融股，並買超貨櫃三雄共 6.3 萬張，賣超較多則是電子代工廠鴻海、緯創、廣達等。