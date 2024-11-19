高盛預期明年底標普500目標價6500 較當前上漲10%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-19 17:20

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高盛預測，在美國經濟和企業獲利持續成長的背景下，標普 500 指數將在 2025 年底前達到 6500 點，這一預測值與摩根士丹利的報告相同，這個點位較最新收盤價收盤價 5893.62 點高出約 10.3%。

摩根士丹利周一 (18 日) 的報告，也提出相同的目標價。報告預計，隨著聯準會明年降息以及商業周期指標進一步改善，美國近期獲利成長將在 2025 年繼續擴大。

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高盛指出，儘管「微觀」收益故事，支持七巨頭股票的持續優異表現，但增長和貿易政策等更多「宏觀」因素的風險平衡，傾向於「標普 493」。

高盛預計，到 2025 年，企業獲利將成長 11%，美國實際 GDP 將成長 2.5%。

高盛還警告稱，由於關稅和債券殖利率上升的潛在威脅，進入 2025 年美國股市整體風險仍然很高。報告補充說，「在分配的另一端，更友善的財政政策組合或更溫和的聯準會，會帶來上行風險」。

川普本月稍早在美國總統選舉中獲勝，使他的競選承諾成為人們關注的焦點，即降低稅收和徵收更高的關稅，這些舉措預計將刺激通貨膨脹並縮小聯準會放鬆利率的範圍。