全美首州！賓州提比特幣戰略儲備立法 激勵比特幣上周飆13%衝破9.3萬鎂再創高
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-18 08:48
比特幣 (BTC) 上周持續上漲逾 12.5% 並一度漲破 9.3 萬美元再創新高，雖然今 (18) 日在亞洲早盤失守 9 萬美元大關，但這輪漲勢恐還不會結束，因這個全球最大加密貨幣成為美國儲備貨幣的可能性越來越大。
根據《福斯商業台》上周五 (15 日) 獨家報導，美國候任總統川普提出的建立國家比特幣儲備正在全美獲得支持，多個州正在考慮實施加密貨幣儲備的計畫。
《ZeroHedge》報導指出，早在今年 5 月，當川普對加密貨幣立場還不明朗時，這些州就率先提出一個溫和建議，川普應宣佈建立比特幣或以太幣 (ETH) 的戰略儲備，並規定一定數量的法定配置比例，但川普在兩個月後的比特幣 2024 年大會上未做出明確承諾，當時有些人認為川普是在拖延，直到他確定重返白宮。
隨著川普即將重返白宮，這促使賓州立法者上周四 (14 日) 提出《賓州比特幣戰略儲備法案》的新法案，這是同類法案中的首例，將允許賓州財政部將其約 70 億美元資金的 10% 分配給比特幣，以對抗通膨並使其投資多元化，超越債券和現金儲備等傳統資產。
若該法案獲得通過成為法律，賓州將成為全美首個在資產負債表上直接持有比特幣的州，這標誌著數位資產在州政府經濟戰略中發揮更大作用的第一步。
支持該法案的賓州共和黨籍州眾議員 Mike Cabell 告訴《福斯商業台》說：「法案是確保我們州未來金融安全的一個具有遠見的舉措。透過將比特幣納入自家儲備，不僅保護賓州免受通膨的嚴重影響， 而且使我們的州成為金融韌性和創新方面的領導者。 」
戰略儲備法案是今年賓州立法機構的第二項加密貨幣相關立法，上月該州已經立法保護居民對數位資產的自主保管權，並確保他們能夠使用比特幣作為支付方式。這項比特幣權利法案未來幾周將提交給共和黨領導的州參議院，若獲通過將提交給州長夏皮羅簽署。
這項比特幣權利法案由倡導組織 Satoshi Action Fund 所起草，該組織迄今已成功推動 21 個州起草並通過與比特幣相關的立法。該組構創辦人 Dennis Porter 希望 10 月獲得兩黨大力支持的權利法案，將成為戰略儲備法案接受度的風向球。
Porter 表示，戰略儲備法案有望成為其他州將數位資產整合到投資組合中的典範，並表示 Satoshi Action Fund 正跟其他 10 個州就實施類似立法進行談判，以實施類似立法進程。
川普在選舉期間承諾將美國打造成「全球加密貨幣之都」，並將比特幣打造成「永久性國家資產」，市場對此充滿樂觀。自川普獲勝以來，比特幣價格一周內飆升 20%，創下逾 9.3 萬美元的歷史新高，市值超過 1.8 兆美元，僅次於黃金和包括輝達、蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌等科技巨頭之後的全球第七大資產。
- 從零開始學合約系列講座熱烈報名中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台灣全民瘋炒比特幣Google搜尋熱度飆升 Pepe Unchained迷因幣ICO熱賣3,400萬
- AI迷因幣市場爆漲市值破8億 最佳meme幣Pepe Unchained預售3,400萬
- 美國共和黨推7千億購買比特幣 消息刺激Pepe Unchained預售3,400萬美元
- 比特幣投機熱潮降溫 交易員等待川普下一步行動
下一篇