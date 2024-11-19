〈林啟超看經濟〉預測2025年「亂世繁花」 川普二大政策牽動市場情緒

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-19 13:10

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美國大選後，川普交易仍為市場主流，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今 (19) 日分享最新觀點，預測 2025 年是「亂世繁花」，川普在移民政策上將有更大力度，加上關稅議題，恐進一步掀起通膨，但同時市場有越來越多新錢投入，股債市仍有支撐力道。不過，政策的不確定性恐導致市場情緒波動，易使投資人「蛇影杯弓」，對降息幅度的預期也將反覆調整，債券價格隨之震盪不斷。

談及全球貨幣政策，林啟超預測，美國將在 2024/12、2025/3、2025/6 各降 1 碼至 4%, 2025 年下半年降息路徑及終點利率，須視通膨及就業情勢，不確定性仍高。中國則會持續降準及降息。台灣則聚焦在不動產放款議題，預估 2025 年中前維持利率按兵不動。

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歐元區至明年底的降息有大於 5 碼的可能; 日本尚存 1-2 碼的升息空間。林啟超認為，歐洲與日本明年經濟狀況可望轉佳，尤其是德國，因今年遭遇中國競爭壓力，基期很低，預期明年經濟成長將會回暖。

林啟超表示，美國經濟硬著陸風險低, 利率 「Higher for Longer」影響復甦動能；中國內需信心「Lower for Longer」，財政刺激及金融做多措施避免進一步走弱。全球產業復甦極為分化，未來關注美國在貿易及地緣政治的作為，特別是對關稅與供應鏈的衝擊。

至於降息循環啟動後，債市布局究竟是「送分題」還是「陷阱題」？林啟超分析，明 (2025)、後 (2026) 年降息幅度將受兩大因素影響。首先，需留意川普政府的「關稅」政策對產業的衝擊；其次，「移民」政策可能引發勞動力缺口，進一步推高通膨風險。