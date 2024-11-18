分析師：輝達股價出現任何回調 都是買入機會

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-18 14:50

‌



隨著輝達 (NVDA-US) 本周即將公布財報，儘管市場預期其股價短期波動的可能性上升，不過，Wedbush 和 Raymond James 的分析師仍維持對這支股票的看漲前景。

Wedbush 強調了輝達在超大規模和非超大規模客戶強勁的人工智慧支出推動下，一直表現優於預測的記錄。Wedbush 預計，這一趨勢將持續到下一財年，Nvidia 的營收可能一如最近幾季，會超出預期約 20 億美元。

‌



Wedbush 在給客戶的報告中表示：「鑑於我們對 2025 年強勁前景的展望，我們認為沒有理由改變對 NVDA 的建設性意見。」並將其目標股價從 138 美元，上調至 160 美元。

Raymond James 同樣樂觀，但承認潛在的供應挑戰，可能會限制近期的上漲。

Raymond James 指出，輝達的資產負債表庫存處於四年來的最低水準，這表明輝達新系統的複雜性和較長的生產周期時間受到限制，這些因素可能會暫時限制 Nvidia Blackwell GPU 的出貨量。

儘管存在這些短期障礙，Raymond James 預計，在對 Nvidia Spectrum-X 網路技術的強勁需求的支持下，Blackwell 的出貨量將在 2025 年上半年有所增加。公司並將輝達的目標價從 140 美元上調至 170 美元，並重申 “由於高期望而出現的任何回調，都是進場機會。”