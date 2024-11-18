〈焦點股〉泰金寶-DR明年展望正向 無懼大盤走弱價量齊揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-18 10:33
代工廠泰金寶 - DR(9105-TW) 在存儲設備、印表機等消費性產品需求回溫的帶動下，加上切入伺服器領域，泰金寶 - DR 今 (18) 日無懼大盤走弱，價量齊揚，股價最高漲至 7.58 元跳戰前高，早盤成交量也爆量超過 7 萬張。
泰金寶 - DR 今天早盤以 7.5 元開高走高，盤中最高漲至 7.58 元，截至上午 10 點 10 分，股價暫報 7.37 元，漲幅約 2.79%，持續站穩所有均線，且開盤約 1 小時，成交爆量超過 7 萬張。三大法人近日也大舉敲進泰金寶 - DR，連續 3 個交易日買超，合計買超 3.6 萬張。
泰金寶 - DR 指出，觀察今年在印表機方面需求逐步回溫，消費性產品如傳真機與計算機需求也在增加，其中，計算機部分有幫歐洲知名小家電產品代工，需求持續增溫中。
伺服器方面，在墨西哥試產當中，主要生產 L2(零件次組裝)，未來不排除爭取 L6(主機板組裝)、L10(組裝與測試) 以及 L12(伺服器整機櫃及軟體裝機) 等訂單，泰國廠 L2 製程也擬至墨西哥廠試產，L10 則鎖定北美客戶需求。
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