金寶Q2獲利年增逾2倍登高峰 EPS 0.3元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-14 19:59
金寶 (2312-TW) 今 (14) 日公告第二季財報，稅後純益達 8.9 億元，年季雙增，其中年增超過 2 倍，也是近 32 個季度以來新高，每股純益 0.3 元。
金寶第二季營收 400.75 億元，季增 21.8%，年增 1.71%；毛利率 6.59%，季對季持平，年增 0.16 個百分點；營益率 2.87%，季減 0.03 個百分點，年增 1.08 個百分點；稅後純益 8.9 億元，季增 3.2%，年增 2.53 倍，每股純益 0.3 元。
金寶今年上半年營收 729.75 億元，年減 7.32%；毛利率 6.59%，年增 0.06 個百分點；營益率 2.88%，年增 0.99 個百分點；稅後純益 8.9 億元，年增 1.36 倍，每股純益 0.6 元。
另外，金寶今天也公告，旗下子公司泰金寶董事會決議通過，以不超過 1000 萬美元 (約新台幣 3.26 億元) 設立巴西子公司 Cal-Comp Electronics (Sao Paulo) LTDA.(暫定)，作為長期投資使用。
金寶總經理陳威昌先前提到，今年第一季營運已落底，在存儲設備及印表機需求回溫帶動下，下半年有望優於上半年。全年營運則保守看待，需持續觀察市場需求，但以雙位數成長為目標。
伺服器方面，陳威昌也透露，已斬獲新客戶並在墨西哥試產中，主要生產 L2(零件次組裝) 為主，待客戶信任度提高後，不排除往 L6(主機板組裝)、L10(組裝與測試) 以及 L12(伺服器整機櫃及軟體裝機) 前進。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 總座陳威昌：Q1谷底已過 全年營運保守看待
- 金寶切入AI伺服器 陳威昌：客戶人還在台灣、是AI三大巨頭之一
- 伺服器新客戶在墨西哥試產中 不排除生產L6、L10、L12
- 〈熱門股〉金寶斬獲伺服器新客戶 周漲近3成
上一篇
下一篇