金寶Q2獲利年增逾2倍登高峰 EPS 0.3元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-14 19:59

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金寶 (2312-TW) 今 (14) 日公告第二季財報，稅後純益達 8.9 億元，年季雙增，其中年增超過 2 倍，也是近 32 個季度以來新高，每股純益 0.3 元。

金寶第二季營收 400.75 億元，季增 21.8%，年增 1.71%；毛利率 6.59%，季對季持平，年增 0.16 個百分點；營益率 2.87%，季減 0.03 個百分點，年增 1.08 個百分點；稅後純益 8.9 億元，季增 3.2%，年增 2.53 倍，每股純益 0.3 元。

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金寶今年上半年營收 729.75 億元，年減 7.32%；毛利率 6.59%，年增 0.06 個百分點；營益率 2.88%，年增 0.99 個百分點；稅後純益 8.9 億元，年增 1.36 倍，每股純益 0.6 元。

另外，金寶今天也公告，旗下子公司泰金寶董事會決議通過，以不超過 1000 萬美元 (約新台幣 3.26 億元) 設立巴西子公司 Cal-Comp Electronics (Sao Paulo) LTDA.(暫定)，作為長期投資使用。

金寶總經理陳威昌先前提到，今年第一季營運已落底，在存儲設備及印表機需求回溫帶動下，下半年有望優於上半年。全年營運則保守看待，需持續觀察市場需求，但以雙位數成長為目標。