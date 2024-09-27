金寶訂單能見度12至14個月 AI伺服器業務進入爬坡階段

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-27 17:14

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金寶 (2312-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理陳威昌表示，目前訂單能見度 12 至 14 個月，與部分客戶提高代工層級，往 ODM 方向邁進。另外，市場關心 AI 伺服器狀況，陳威昌提到，仍以 PC 板製造 (L2) 為主，不過 AI 伺服器業務進入爬坡階段。

陳威昌說明，今年全球經濟緩步復甦，且美國聯準會已降息 2 碼，有望進一步刺激市場需求，進而加大出貨力道，目前觀察訂單能見度維持 12 至 14 個月，金寶持續優化產品組合，也加入更多與客戶合作的 ODM 產品，將利潤最大化。

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AI 伺服器方面，陳威昌則表示，金寶目前仍以 L2 PC 板組裝為主，不過朝向系統組裝的目標不變，相關業務也已經進入爬坡階段，不過仍持續保守看待。

展望各產品線後市，陳威昌指出，2025 年仍看好消費型產品，且營收占比最高，如影像產品中的印表機正穩步上升；伺服器方面，明年出貨將優於今年，不過營收比重仍不會太高。

至於擴廠進度，陳威昌表示，泰國原先設有 12 座工廠，預計另外新增 4 座工廠，目前土建及機電設備皆已準備完成，隨時可以加入生產，其中有 2 廠正在規劃啟用。