清倉式減持！川普媒體遭最大股東猛烈拋售
鉅亨網編譯許家華 2024-11-16 12:02
近日美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，川普媒體科技集團(Trump Media) 的最大股東、金融公司 ARC Global Investments (ARC-US) 已出售其在該媒體公司的幾乎所有股份，令市場大感意外。
根據最新數據，ARC 及其經理人 Patrick Orlando 目前僅持有約 0.01% 的股份，遠低於 9 月份時的持股比例 (當時持股 5% 以上或約 1100 多萬股)。
川普媒體 (DJT-US) 周五 (15 日) 股價上漲 4.11%，收每股 28.10 美元，但本周仍跌逾 16%。
清倉式減持
11 月 15 日的消息指出，川普媒體科技集團的 SEC 監管文件中顯示，ARC Global Investments 已進行清倉式減持。Orlando 曾擔任特殊目的收購公司 Digital World Acquisition 執行長，該公司曾幫助川普媒體上市，但在交易完成前被罷免。
根據 9 月的裁定，德拉瓦州一名法官表示，川普媒體違反了與 ARC Global 達成的協議。該基金必須在內幕銷售禁售期到期前獲得超過 50 萬股的額外股份。
川普目前持有川普媒體近 1.15 億股，股權比例達 53%，價值超過 30 億美元，他表示沒有出售股份的計畫。
美股市場反應
在此消息發布後，美股市場反應劇烈。過去一周，美股中的川普交易明顯收斂，標普 500 指數下跌 2.08%，那斯達克指數則下跌 3.15%，創下兩個多月以來的最大單周跌幅。道瓊指數本周也下跌 1.24%。
周五，紐約證券交易所下跌股票數量與上漲股票數量比為 1.89:1，納斯達克指數中 1241 隻股票上漲，而 3115 隻股票下跌。標普 500 指數中有 13 檔股票創下 52 週新高，25 檔股票創下新低。納斯達克指數中有 36 檔股票創下新高，285 檔股票創下新低。美國各證交所成交量共計 154.7 億股，而過去 20 個交易日的平均成交量為 139.4 億股。
投資者反應
亨廷頓國民銀行投資長約翰奧古斯丁表示，市場成交量增加，部分投資人選擇獲利了結。他指出，雖然本月美股表現良好，但目前的市場波動並非一刀切的獲利了結，而是產業間的輪替。
川普在提名散佈疫苗錯誤訊息的小羅伯特 ·F· 甘迺迪擔任衛生與公眾服務部部長後，疫苗製造商和包裝食品公司的股價也受到影響，莫德納 (MRNA-US) 和輝瑞 (PFE-US) 的股票分別下跌 7.3% 和 4.7% 。醫療保健股因此下跌 1.88%，創下自 5 月以來的最低水準。
小型股羅素 2000 指數週五收盤亦下跌 1.4%，連續第四個交易日下跌。國防公司和政府承包商的股價也下跌，部分原因是人們對川普本周稍早選擇的「政府效率部」負責人感到擔憂。
標普 500 指數的 11 個主要產業板塊中，資訊科技是當日跌幅最大的股票，下跌 2.5%。此外，費城證券交易所半導體指數應用材料公司 (AMAT-US) 股價下跌 3.4%，此前這家美國晶片製造設備製造商預測第一季營收將低於華爾街預期，股價下跌 9.2%。
芝加哥選擇權交易所波動率指數，也被稱為華爾街的恐慌指數，周五稍早觸及 17.55，為 11 月 5 日選舉日以來的最高水準。然而，該指數縮減漲幅，收在 16.14。
休士頓投資管理公司 Vaughan Nelson 副投資長 Adam Rich 表示，股票和指數選擇權的定期到期也加劇了周五的波動。
金融洞察公司 Spot Gamma 的創辦人布倫特 · 科楚巴表示，周五股市疲軟部分原因是投資人對回調準備不足。
未來展望
儘管當前市場面臨波動，貝萊德 iShares 美洲投資策略主管克里斯蒂 · 阿庫利安表示，宏觀背景仍對風險資產有利。他預計美股將繼續走高，但不應指望這種上漲會直線發生。
在川普媒體的變動和市場反應之間，投資人需密切關注未來的政策變化及其對市場的潛在影響。
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