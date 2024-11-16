清倉式減持！川普媒體遭最大股東猛烈拋售

鉅亨網編譯許家華 2024-11-16 12:02

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近日美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，川普媒體科技集團(Trump Media) 的最大股東、金融公司 ARC Global Investments (ARC-US) 已出售其在該媒體公司的幾乎所有股份，令市場大感意外。

根據最新數據，ARC 及其經理人 Patrick Orlando 目前僅持有約 0.01% 的股份，遠低於 9 月份時的持股比例 (當時持股 5% 以上或約 1100 多萬股)。

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川普媒體 (DJT-US) 周五 (15 日) 股價上漲 4.11%，收每股 28.10 美元，但本周仍跌逾 16%。

清倉式減持

11 月 15 日的消息指出，川普媒體科技集團的 SEC 監管文件中顯示，ARC Global Investments 已進行清倉式減持。Orlando 曾擔任特殊目的收購公司 Digital World Acquisition 執行長，該公司曾幫助川普媒體上市，但在交易完成前被罷免。

根據 9 月的裁定，德拉瓦州一名法官表示，川普媒體違反了與 ARC Global 達成的協議。該基金必須在內幕銷售禁售期到期前獲得超過 50 萬股的額外股份。

川普目前持有川普媒體近 1.15 億股，股權比例達 53%，價值超過 30 億美元，他表示沒有出售股份的計畫。

美股市場反應

周五，紐約證券交易所下跌股票數量與上漲股票數量比為 1.89:1，納斯達克指數中 1241 隻股票上漲，而 3115 隻股票下跌。標普 500 指數中有 13 檔股票創下 52 週新高，25 檔股票創下新低。納斯達克指數中有 36 檔股票創下新高，285 檔股票創下新低。美國各證交所成交量共計 154.7 億股，而過去 20 個交易日的平均成交量為 139.4 億股。

投資者反應

亨廷頓國民銀行投資長約翰奧古斯丁表示，市場成交量增加，部分投資人選擇獲利了結。他指出，雖然本月美股表現良好，但目前的市場波動並非一刀切的獲利了結，而是產業間的輪替。

川普在提名散佈疫苗錯誤訊息的小羅伯特 ·F· 甘迺迪擔任衛生與公眾服務部部長後，疫苗製造商和包裝食品公司的股價也受到影響，莫德納 (MRNA-US) 和輝瑞 (PFE-US) 的股票分別下跌 7.3% 和 4.7% 。醫療保健股因此下跌 1.88%，創下自 5 月以來的最低水準。

小型股羅素 2000 指數週五收盤亦下跌 1.4%，連續第四個交易日下跌。國防公司和政府承包商的股價也下跌，部分原因是人們對川普本周稍早選擇的「政府效率部」負責人感到擔憂。

芝加哥選擇權交易所波動率指數，也被稱為華爾街的恐慌指數，周五稍早觸及 17.55，為 11 月 5 日選舉日以來的最高水準。然而，該指數縮減漲幅，收在 16.14。

休士頓投資管理公司 Vaughan Nelson 副投資長 Adam Rich 表示，股票和指數選擇權的定期到期也加劇了周五的波動。

金融洞察公司 Spot Gamma 的創辦人布倫特 · 科楚巴表示，周五股市疲軟部分原因是投資人對回調準備不足。

未來展望

儘管當前市場面臨波動，貝萊德 iShares 美洲投資策略主管克里斯蒂 · 阿庫利安表示，宏觀背景仍對風險資產有利。他預計美股將繼續走高，但不應指望這種上漲會直線發生。